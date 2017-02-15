В театре кукол Мурманска детям в игровой форме напомнят правила дорожного движения

18 февраля в 11:30 и 14:00 перед спектаклем «По щучьему велению» о правилах дорожного движения ребятам расскажет Евгения Новикова, инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

В игровой форме специалист напомнит юным северянам о безопасности на дороге, правилах оказания первой помощи пострадавшим, а также действиях при наступлении чрезвычайной ситуаций.

Проезжая часть – одно из самых опаснейших мест, особенно для детей, которые, заигравшись, могут попросту не заметить опасность!

Приходите в Мурманский областной театр кукол!

Мурманский областной театр кукол