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15.02.2017 16:15

В театре кукол Мурманска детям в игровой форме напомнят правила дорожного движения

18 февраля в 11:30 и 14:00 перед спектаклем «По щучьему велению» о правилах дорожного движения ребятам расскажет Евгения Новикова, инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

В игровой форме специалист напомнит юным северянам о безопасности на дороге, правилах оказания первой помощи пострадавшим, а также действиях при наступлении чрезвычайной ситуаций. 

Проезжая часть – одно из самых опаснейших мест, особенно для детей, которые, заигравшись, могут попросту не заметить опасность! 
Приходите в Мурманский областной театр кукол!

Мурманский областной театр кукол
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