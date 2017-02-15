Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
15.02.2017 12:45

Сегодня - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Начиная с 2011 года в России отмечается важная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой Отечественной войны. Следует подчеркнуть, что в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мы вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. 25 тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга. Основными военными конфликтами, в которых принимали участие советские и российские военные, были войны в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Анголе. События новейшей истории свидетельствуют о том, что российские военнослужащие направлялись в «горячие точки» республик бывшего СССР, в Югославию. Со времени второй мировой войны более полутора миллионов россиян приняли участие в боевых действиях за рубежом. Как отметил председатель Комитета Госдумы по обороне В.Заварзин: «Мы в большом долгу перед теми, кто с достоинством и честью, порой ценою своей жизни выполнял приказ Родины за пределами ее территории. Наши соотечественники самоотверженно решали интернациональные задачи в Афганистане, проявили мужество во время агрессии Грузии против Южной Осетии, в других «горячих точках». Мы гордимся тем, что на страже Российского государства стоят настоящие патриоты своего Отечества, готовые представлять интересы страны там, где потребуют обстоятельства, — в боевом строю или на гражданском поприще. Поэтому установление Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, безусловно, необходимо». Сегодня в честь этой памятной даты традиционно во многих российских городах проходят торжественные мероприятия, митинги и акции, с участием ветеранов боевых действий, представителей власти, общественности и учреждений военно-патриотического воспитания молодежи. 

Источник 
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.74
Евро = 61.3
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.