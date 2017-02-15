Сегодня - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Начиная с 2011 года в России отмечается важная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой Отечественной войны. Следует подчеркнуть, что в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мы вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. 25 тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга. Основными военными конфликтами, в которых принимали участие советские и российские военные, были войны в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Анголе. События новейшей истории свидетельствуют о том, что российские военнослужащие направлялись в «горячие точки» республик бывшего СССР, в Югославию. Со времени второй мировой войны более полутора миллионов россиян приняли участие в боевых действиях за рубежом. Как отметил председатель Комитета Госдумы по обороне В.Заварзин: «Мы в большом долгу перед теми, кто с достоинством и честью, порой ценою своей жизни выполнял приказ Родины за пределами ее территории. Наши соотечественники самоотверженно решали интернациональные задачи в Афганистане, проявили мужество во время агрессии Грузии против Южной Осетии, в других «горячих точках». Мы гордимся тем, что на страже Российского государства стоят настоящие патриоты своего Отечества, готовые представлять интересы страны там, где потребуют обстоятельства, — в боевом строю или на гражданском поприще. Поэтому установление Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, безусловно, необходимо». Сегодня в честь этой памятной даты традиционно во многих российских городах проходят торжественные мероприятия, митинги и акции, с участием ветеранов боевых действий, представителей власти, общественности и учреждений военно-патриотического воспитания молодежи.

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