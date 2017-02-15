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15.02.2017 15:45

В Мурманске продолжается операция «Нетрезвый водитель»

За прошедшие выходные дни инспекторами дорожно-патрульной службы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области совместно с сотрудниками ОМОН Росгвардии выявлены 9 водителей с признаками алкогольного опьянения, причем 5 из них сели за руль автомобиля нетрезвыми не в первый раз.

Стоит отметить, что нетрезвых водителей не останавливают ни уголовная ответственность в виде судимости, ни штрафные санкции, ни серьезная опасность, которой они подвергают себя и окружающих. Профилактические рейды помогают полицейским выявлять таких нарушителей.

Так, в Первомайском округе областного центра инспекторами ОБ ДПС был замечен автомобиль «ВАЗ», двигавшийся по дороге с односторонним движением навстречу потоку. Пытаясь скрыться от патрульных, автолюбитель остановился не сразу. Он затормозил только на улице Шабалина, допустив наезд на световую опору. Даже после аварии автолюбитель предпринял еще одну неудачную попытку скрыться, после чего был задержан инспекторами Госавтоинспекции.

При водителе не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на автомобиль. Автовладелец был освидетельствован, экспертиза подтвердила состояние опьянения и установила содержание доли алкоголя в крови задержанного. На мужчину, помимо штрафов за нарушения ПДД, составлен административный материал по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения..». Ответственность за нее предусматривает штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Транспортное средство задержано и помещено на спецстоянку.

Об ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения, призывает задуматься о последствиях нетрезвого вождения и безопасности окружающих.

ОБ ДПС ГИБДД обращается к гражданам с просьбой: если Вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщите данном факте в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД по телефонам: 127, 42-18-45.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области)
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