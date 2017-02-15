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15.02.2017 15:30

График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 16 по 17 февраля

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных улиц:

С 8 до 20 часов 16 февраля

Первомайский округ:
– ул. Беринга – четная сторона;
– ул. Подгорная, район коптильного завода

Октябрьский округ:
– ул. Шолохова;
– ул. Куйбышева, от ул. Радищева до дома №21

Ленинский округ:
– ул. Аскольдовцев – четная сторона;
–  ул. Октябрьская (жилрайон Росляково)

С 20 часов 16 февраля до 8 часов 17 февраля

Первомайский округ:
– ул. Беринга – нечетная сторона;

Октябрьский округ:
– ул. Полярные Зори, от ул. Книповича до ул. Карла Маркса;

Ленинский округ:
– ул. Челюскинцев;
– переулок Водопроводный

С 8 до 20 часов 17 февраля

Первомайский округ:
– ул. Подгорная, район коптильного завода

Октябрьский округ:
– ул. Гоголя

Ленинский округ:
– ул. Аскольдовцев – нечетная сторона

Подробная информация о перекрытии движения в связи с очисткой городских улиц размещена на сайте администрации города Мурманска в разделе «Актуально».

Администрация г. Мурманска
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