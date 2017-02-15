График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 16 по 17 февраля

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных улиц:
С 8 до 20 часов 16 февраля
Первомайский округ:
– ул. Беринга – четная сторона;
– ул. Подгорная, район коптильного завода
Октябрьский округ:
– ул. Шолохова;
– ул. Куйбышева, от ул. Радищева до дома №21
Ленинский округ:
– ул. Аскольдовцев – четная сторона;
– ул. Октябрьская (жилрайон Росляково)
С 20 часов 16 февраля до 8 часов 17 февраля
Первомайский округ:
– ул. Беринга – нечетная сторона;
Октябрьский округ:
– ул. Полярные Зори, от ул. Книповича до ул. Карла Маркса;
Ленинский округ:
– ул. Челюскинцев;
– переулок Водопроводный
С 8 до 20 часов 17 февраля
Первомайский округ:
– ул. Подгорная, район коптильного завода
Октябрьский округ:
– ул. Гоголя
Ленинский округ:
– ул. Аскольдовцев – нечетная сторона
Подробная информация о перекрытии движения в связи с очисткой городских улиц размещена на сайте администрации города Мурманска в разделе «Актуально».
Администрация г. Мурманска