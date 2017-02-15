Офицеры «Айсберга» УФСИН провели «Урок мужества» для мурманских школьников

В гостях отдела специального назначения «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области в очередной раз побывали подшефные – ученики старших классов мурманской 5-й гимназии.

Бойцы спецназа провели для старшеклассников «Урок мужества». В классе по боевой подготовке, где на стендах размещены различные элементы служебной экипировки и муляжи вооружения, офицеры рассказали об истории отряда, его задачах и функциях, а также о достижениях в службе и спорте.

Во время обзорной экскурсии по подразделению школьники смогли увидеть, как живут, тренируются, работают сотрудники данной боевой структуры.

Традиционно у юношей и девушек успехом пользовалась выставка современного оружия. Ребята с интересом рассматривали пистолеты и автоматы, а также примеряли на себя амуницию.

В целом день получился насыщенным. Школьники делились эмоциями, задавали разнообразные вопросы сотрудникам.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области