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15.02.2017 11:37

Утверждены сроки проведения VI Мурманской международной деловой недели

Губернатор Марина Ковтун подписала распоряжение о проведении VI Мурманской международной деловой недели в период с 13 по 17 ноября 2017 года. 

Документ не только устанавливает сроки проведения главного бизнес-мероприятия, но и утверждает состав организационного комитета по подготовке и проведению VI ММДН, в который вошли представители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, общественных организаций, бизнеса. 

Первое заседание организационного комитета состоится уже на следующей неделе, его участники рассмотрят предварительную программу мероприятий, обсудят основные темы базовых площадок.
Координатором VI Мурманской международной деловой недели традиционно выступает Министерство экономического развития Мурманской области. 

С информацией о VI ММДН можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области.


Для справки: 

Мурманская международная деловая неделя – ежегодное деловое мероприятие в жизни региона, в рамках которого проходит традиционно более 20 мероприятий. Его цель – привлечь внимание деловых кругов к Мурманской области как к стратегическому центру Арктической зоны РФ, центру развития международного сотрудничества в Арктике и инвестиционно привлекательного региона.

С каждым годом «Визитная карточка» Мурманской области собирает на своих полях для обсуждения все большее количество участников. Так, в 2016 году в мероприятиях юбилейной V ММДН приняли участие порядка 4 тысяч участников из 14 стран и 21 субъекта РФ (в 2015 году – около 3 тысяч участников из 13 стран и 19 субъектов РФ).


/ Министерство экономического развития Мурманской области /
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