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15.02.2017 14:30

В суд направлено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в суд направлено направлено уголовное дело в отношении директора одной из организаций, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ.

Установлено, что обещав достойную заработную плату, директор общества заключил срочный трудовой договор с работником о выполнении .строительных работ на объектах, расположенных в г. Гаджиево Мурманской области.
В период выполнения работником своей трудовой функции, обвиняемый, стремясь извлечь максимальную прибыль от деятельности организации и снизить затраты, умышленно не выплачивал работнику заработную плату и иные предусмотренные законом выплаты свыше двух месяцев в общей сумме почти 80 тыс. рублей.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч.2 ст. 145.1 УК РФ - лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Прокуратура Мурманской области
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