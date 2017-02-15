В театре кукол Мурманска зрителей научили создавать цветные панно из тыквенных семечек

11 февраля, в минувшую субботу, перед спектаклем «На восток от солнца, на запад от луны» педагог Детского центра "Тип-топ Академия знаний" научила гостей театра мастерить необычные панно из… цветных тыквенных семечек!

Гуашь, клей ПВА, трафареты, и, конечно же, тыквенные семечки – вот и все, что нужно для работы. Материалы экологически чистые, натуральные и подходят для детей.

Юные зрители готовили подарки своими руками перед чудесным спектаклем «На восток от солнца, на запад от луны». Это норвежская сага, которая радует зрителей уже пять лет.

Мурманский областной театр кукол