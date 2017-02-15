Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк в Архангельске приняла участие в заседании рабочей группы «Развитие образования и науки» Госкомиссии по вопросам развития Арктики

В Архангельске состоялось выездное заседание рабочей группы «Развитие образования и науки» Госкомиссии по вопросам развития Арктики. В заседании приняли участие заместитель министра образования и науки РФ Григорий Трубников, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк, ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова Елена Кудряшова, представители профильных федеральных и региональных ведомств, ученого сообщества.

Главным вопросом заседания стала подготовка к Международному арктическому форуму «Арктика – территория диалога», который пройдет 29-30 марта 2017 года в Архангельске. В рамках деятельности рабочей группы «Развитие образования и науки» Госкомиссии по развитию Арктики предложено уделить внимание различным аспектам молодёжной политики: развивать арктические территории предстоит выпускникам школ и вузов.



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