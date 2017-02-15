Приговор в отношении наркосбытчика вступил в законную силу

Прокуратурой Кольского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления в сфере незаконного оборота психотропных веществ.

Установлено, что летом текущего года северянин незаконно сбыл местному жителю г. Кола психотропное вещество – амфетамин в значительном размере.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. п. «б» ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт психотропных веществ в значительном размере), назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима.

Осужденный, посчитав наказание чрезмерно суровым, подал апелляционную жалобу на приговор суда.

Мурманский областной суд рассмотрев жалобу, с его доводами не согласился и указал, что судом первой инстанции в полном объеме учтены как характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, так и наличие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.

При этом назначенное наказание в виде лишения свободы в полном объеме отвечает принципам индивидуализации наказания, а исправление осужденного и достижение целей наказания возможно только в условиях его изоляции от общества.

Приговор в отношении мужчины вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области