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15.02.2017 13:30

Приговор в отношении наркосбытчика вступил в законную силу

Прокуратурой Кольского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления в сфере незаконного оборота психотропных веществ.

Установлено, что летом текущего года северянин незаконно сбыл местному жителю г. Кола психотропное вещество – амфетамин в значительном размере.
Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. п. «б» ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт психотропных веществ в значительном размере), назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима.
Осужденный, посчитав наказание чрезмерно суровым, подал апелляционную жалобу на приговор суда.
Мурманский областной суд рассмотрев жалобу, с его доводами не согласился и указал, что судом первой инстанции в полном объеме учтены как характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, так и наличие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.
При этом назначенное наказание в виде лишения свободы в полном объеме отвечает принципам индивидуализации наказания, а исправление осужденного и достижение целей наказания возможно только в условиях его изоляции от общества.
Приговор в отношении мужчины вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области
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