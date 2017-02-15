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15.02.2017 13:15

Областная военно-тактическая игра «Орленок» состоится в Мурманске

17 февраля на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» (г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, 2) пройдет областная военно-тактическая игра «Орленок».

Участниками игры станут команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся организаций дополнительного образования, членов регионального отделения «Юнармия», участников отрядов «Юные друзья пограничников» Мурманской области.

Игра, в которой участвуют подростки 14-17 лет, представляет собой военно-тактические маневры в условиях, приближенных к боевым. Она направлена на патриотическое воспитание, формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине, готовности к служению Отечеству и повышение престижа Вооруженных Сил Российской Федерации. Организаторы планируют провести лекции, мастер-классы и выставки. После игры всем участникам будут предложены солдатская каша и горячий чай.

Начало областной военно-тактической игры «Орленок» в 12.00.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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