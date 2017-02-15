За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы.

14 февраля около 00 часов 22 минут в Мурманске на улице Верхне-Ростинское шоссе, в районе дома 1 водитель, управляя автомобилем «Рено», при встречном разъезде не учел состояние проезжей части и допустил столкновение со встречным автомобилем «Лада Приора». В результате происшествия пассажир автомобиля «Рено» - 29-летний мужчина - обслужен амбулаторно.

14 февраля примерно в 06 часов 40 минут на 8 км автодороги «Апатиты-Кировск», водитель, управляя автомобилем «КИА Рио», не справился с управлением, допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21110». В результате происшествия, оба водителя госпитализированы.

14 февраля около 07 часов 55 минут в Мончегорске по проспекту Кирова водитель, управляя автомобилем «Митсубиши Оутлендер», двигаясь со стороны улицы Ленинградской Набережной в сторону проспекта Металлургов, не учел состояние дорожного покрытия в результате чего допустил занос автомобиля с последующим выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21099». В результате происшествия пассажирка автомобиля «ВАЗ 21099» госпитализирована.

14 февраля около 08 часов 00 минут в Мурманске по улице Карла Либкнехта, в районе дома 25а, водитель, управляя автомобилем «Хендай», допустил наезд на 11-летнюю девочку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия ребенок обслужен амбулаторно.

14 февраля примерно в 10 часов 48 минут в Мурманске, на улице Челюскинцев, в районе дома 28б, водитель, управляя автомобилем «Шкода», при торможении не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Понтиак», после чего автомобиль «Понтиак» отбросило на автомобиль «Вольво». В результате ДТП водители «Шкода» и «Понтиак» обслужены амбулаторно.

14 февраля примерно в 14 часов 45 минут в Мурманске, на Кольском проспекте, в районе дома 11, водитель, управляя автомобилем «Хонда», двигаясь со стороны улицы Пономарева в сторону проспекта Ленина, при торможении не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан». В результате происшествия пассажирка «Рено Логан» обслужена амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 433 нарушения Правил дорожного движения.

17 нарушений допущено пешеходами, 5 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 6 водителей.

Выявлено 8 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 187 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 90 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

УГИБДД УМВД России по Мурманской области