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15.02.2017 16:00

Более ста юных спортсменов приняли участие в соревнованиях по мини-футболу на снегу Праздника Севера учащихся

На городском стадионе Мончегорска состоялись соревнования по мини-футболу на снегу в зачет 57-го Праздника Севера учащихся. 

В соревнованиях участвовали шесть команд юношей и три команды девушек – всего 101 спортсмен. Они представляли Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Апатиты, Кировск и ЗАТО Александровск. Соревнования проводились среди юношей 2001-2002 и девушек 2000-2002 годов рождения.

Абсолютным чемпионом среди девушек стала команда города Мурманска, 2 место у команды Мончегорска и 3 место – города Апатиты.

Среди юношей абсолютным чемпионом стала команда Мончегорска, 2 место – у команды Мурманска и 3 место – у команды ЗАТО Александровск.

В ходе игр определены лучшие игроки среди девушек и среди юношей в различных номинациях. «Лучшим защитником» признаны Маргарита Игнатович (Мурманск) и Марк Голосов (Мончегорск), «Лучшим нападающим» – Валерия Барыбина и Андрей Лужевский из Мурманска, «Лучшим вратарем» – Мария Кляузовас (Мончегорск) и Виталий Андреев (ЗАТО Александровск).

Команды, занявшие призовые места, награждены кубками и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области. 

Состязания были организованы при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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