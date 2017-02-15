Строительство детского сада на 220 мест в н.п. Североморск-3 приостановлено по вине недобросовестного подрядчика

На прошлой неделе Мурманское УФАС России изготовило решение, согласно которому сведения в отношении ООО «Формула Уюта» включены в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной для этого стало ненадлежащее исполнение обязательств, взятых перед Муниципальным бюджетным учреждением «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание» (МБУ «АХТО»).

25 декабря 2015 между ООО «Формула Уюта» и Заказчиком заключен Контракт на строительство детского сада на 220 мест в н.п. Североморск-3. Согласно условиям контракта Обществу необходимо было в срок до 25 апреля 2017 года выполнить строительно-монтажные работы по Объекту, а также передать МБУ «АХТО» Объект в состоянии, обеспечивающем его ввод в эксплуатацию, и исполнительную документацию.

Установлено, что Подрядчиком грубо нарушены предусмотренные графиком производства работ и согласованные сторонами сроки выполнения отдельных этапов работ, а к отдельным этапам выполнения работ Общество не приступало.

Общество ссылалось, что в ходе выполнения работ были установлены недостатки исполнительной документации, а также возникали технические сложности.

На возникающие вопросы Подрядчика, Заказчик давал письменные ответы с конструктивными предложениями по устранению возникающих препятствий и всячески способствовал чтобы Контракт был исполнен в срок.

На 20.01.2017 выполнены и оплачены работы на сумму более 32 млн рублей, при цене контракта 200 млн рублей. С декабря 2016 года работы на Объекте не ведутся.

Таким образом, ООО «Формула уюта» не выполнило комплекс работ предусмотренных Контрактом, следовательно, не исполнило возложенных на него обязательств. Заказчик был вынужден принять решение об одностороннем расторжении Контракта и обратиться в Мурманское УФАС России с целью включения Подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

По результатам рассмотрения материалов дела, конкурентное ведомство включило сведения в отношении ООО «Формула Уюта» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.



ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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