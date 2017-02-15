В День святого Валентина мурманчане признались в любви своему городу

Кирилл Коган.

В самом центре столицы Заполярья, на площади Пять Углов, стартовала акция "Мурманск зажигает сердца". Большой и яркий флешмоб. Влюбленные выстроились в огромное "живое" сердце и рассказали о своих чувствах.

Сергей Сачков: "Я хочу признаться в любви всей молодежи нашего Заполярья, потому что несмотря на снег, на ветер, пришли и вместе с нами празднуют День всех влюбленныхна площади нашего города. Радостно, что я живу именно в этом городе, радостно, что здесь я родился, город с каждым годом становится все краше".

Василина Урнышева: "Я хочу признаться в любви своему городу Мурманску - я его очень сильно люблю! - Почему? - Я живу здесь с самого детства и это самый лучший город Заполярья, самый лучший город на земле".

В кульминации в воздух выпустили пол тысячи воздушных шаров, а на гостинично-деловом центре Арктика засияло огромное сердце. И ненастная погода празднику не помешала.

Директор Дома молодёжи г. Мурманска Леонид Мостовой: "Такие праздники, как "День всех влюбленных", конечно же городу нужны, нам надо больше ярких событий, приятных моментов и ярких впечатлений".