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15.02.2017 10:07

В начале марта Комиссия ООН вновь приступит к рассмотрению заявки РФ на расширение границ арктического шельфа

Елена Белкина.


Комиссия ООН вновь приступит к рассмотрению заявки Российской Федерации на расширение границ арктического шельфа. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской во время рабочей поездки в Мурманскую область. По словам министра, период презентаций заявок завершился и сейчас комиссия переходит к более предметному рассмотрению документов.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской: "В этом году мы ожидаем от членов комиссии более активного рассмотрения сути заявки. Такие масштабные заявки, как наша по арктическому шельфу, они рассматриваются не менее 5 лет, хотя мы прилагаем усилия, чтобы сократить сроки. В первую очередь надо учитывать, что мы подали не новую заявку, а дополнение к заявке, которая была в 2001 году представлена в ООН".
Напомним, Россия претендует почти на хребет Ломоносова и другие участки морского дна, поднятие Менделеева, южную оконечность хребта Гаккеля и зону Северного полюса. Дания также заявила о своих претензиях на Северный полюс и часть дна Северного Ледовитого океана. Участки, на которые претендуют Россия и Дания, частично пересекаются. Специалисты обеих стран начинают обсуждение вопроса.
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