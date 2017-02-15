Прокуратурой области поддержано государственное обвинение в апелляционной инстанции в Мурманском областном суде

В апелляционной инстанции в Мурманском областном суде рассматривалась жалоба осужденной, на приговор Кировского городского суда, которым она признана виновной в совершении убийства (ч.1 ст.105 УК РФ) и осуждена к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В суде установлено, что, находясь в г.Кировске в помещении квартиры по ул.Ленина, женщина в процессе распития спиртного и в ходе ссоры, нанесла своему сожителю удар ножом в грудь, отчего потерпевший скончался.

Жалоба осужденной о необоснованности приговора и назначении ей чрезмерно сурового наказания по результатам рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции была отклонена.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области