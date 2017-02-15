В Мурманском областном краеведческом музее начнет работу очередная мини-выставка из цикла «Сделано в СССР»

16 февраля в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 1 этаж) начинет работу мини-выставка из цикла «Сделано в СССР» на тему «Рыбный Мурман».

В экспозиции будут представлены документы о развитии рыбных промыслов на Мурмане 1920-х – 1930-х гг., фотографии различных цехов рыбокомбината, образцы рыбной продукции предприятий Мурманской области и даже оригинальные изделия из шкуры зубатки.

Кроме этого, посетители смогут увидеть фотографии рыбаков-стахановцев и мысленно побывать в торговых залах фирменных магазинов «Нептун» и «Океан».

Выставка будет работать до 16 марта.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области