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15.02.2017 11:45

В Мурманском областном краеведческом музее начнет работу очередная мини-выставка из цикла «Сделано в СССР»

16 февраля в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 1 этаж) начинет работу мини-выставка из цикла «Сделано в СССР» на тему «Рыбный Мурман».

В экспозиции будут представлены документы о развитии рыбных промыслов на Мурмане 1920-х – 1930-х гг., фотографии различных цехов рыбокомбината, образцы рыбной продукции предприятий Мурманской области и даже оригинальные изделия из шкуры зубатки.
Кроме этого, посетители смогут увидеть фотографии рыбаков-стахановцев и мысленно побывать в торговых залах фирменных магазинов «Нептун» и «Океан».
Выставка будет работать до 16 марта.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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