Первичные средства пожаротушения и как правильно применять их при различных возгораниях. Представители спасательного ведомства и ВДПО провели необычное занятие по основам безопасности жизнедеятельности

Первичными средствами пожаротушения воспользовались посетители информационного интеллект-центра филиала №1 Центральной городской библиотеки Мурманска. Такого мурманские библиотекари никак не ожидали, да и припомнить не смогли, чтобы в стенах их хранилища знаний применялись огнетушители. Однако жители дома №9 по улице Зои Космодемьянской, где расположен интеллект-центр, могли заметить следы, оставленные порошковым огнетушителем – голубоватый налет на белом снегу у входа в мир знаний, информации и культуры.

Впрочем, в этот день в библиотеке и вокруг нее не только распыляли огнетушащее средство. Представители спасательного ведомства и ВДПО провели с книгочеями необычное занятие по основам безопасности жизнедеятельности.

В рамках объявленного в МЧС России Года гражданской обороны, участникам встречи показали различные средства самоспасения, объяснили алгоритм действий в экстренной ситуации, рассказали об основных рисках современной урбанизированной среды. В читальном зале библиотеки работники Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Первого отряда ФПС по Мурманской области даже устроили импровизированную химическую лабораторию и провели безопасные опыты, демонстрирующие ликвидацию горения на молекулярном уровне.

Для расширения кругозора читателям было предложено воспользоваться различными информационными ресурсами МЧС России и подписаться на периодические издания спасательного ведомства.

Однако главной изюминкой мероприятия стало практическое занятие. Его провели представители Мурманского областного отделения ВДПО. Добровольные помощники огнеборцев помогли всем желающим научиться использовать первичные средства пожаротушения и правильно применять их при различных возгораниях.

Главное управление МЧС России по Мурманской области