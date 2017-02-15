Житель Оленегорска, по вине которого в дорожно–транспортном происшествии пострадали 3 человека, предстанет перед судом

Прокуратурой г. Оленегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ.

Следствием установлено, что он, управляя автомобилем, не убедившись в безопасности выполнения маневра, начал обгон двигавшегося впереди в попутном направлении со стороны г. Мончегорска в сторону г. Оленегорска большегрузного транспортного средства и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении легковым автомобилем.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия пассажиру легкового автомобиля причинен тяжкий вред здоровья, остальные пассажиры получили различного рода телесные повреждения. Свою вину мужчина признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

В настоящее время уголовное дело направлено в Оленегорский городской суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Мурманской области