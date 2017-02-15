Полицейские Мурманска задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений и угрозах убийством

В полицию города поступило сообщение от 54-летней женщины о том, что по месту жительства в квартире на проспекте Гагарина сожителем ей были нанесены телесные повреждения. При этом мужчина, демонстрируя нож, высказывал в ее адрес угрозы убийством.

Закончившийся избиением и угрозами конфликт возник на бытовой почве. В сложившейся ситуации угрозу жизни женщина восприняла как реально осуществимую. У потерпевшей имелись основания опасаться ее исполнения.

На место происшествия по указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Полицейскими были опрошены соседи потерпевшей по дому. Они подтвердили, что в указанное время в квартире были слышны крики с угрозами в отношении женщины.

Полицейскими был установлен и задержан подозреваемый – неработающий, ранее судимый за кражу, разбой и нанесение телесных повреждений житель Мурманска 1972 года рождения. Он признался в содеянном.

Мужчину доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Стоит отметить, что максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области