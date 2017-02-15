Жизнь на планете после того, как людей заменят машины с искусственным интеллектом. В мурманской галерее "Ч- 9" открылась выставка "Точка сохранения"

Павел Кондратьев.



"Точка сохранения". В мурманской галерее "Ч-9" - выставка-размышление. О жизни на планете после того, как людей заменят машины с искусственным интеллектом. По мнению художницы из Петербурга - Анастасии Вепревой, это, в первую очередь, приведет к иной трактовке истории. Для наглядного доказательства - искаженные фотографии и видеосъёмки визита Фиделя Кастро на Кольский полуостров. Например, на снимке Анастасия всего лишь удалила фигуру лидера кубинской революции, но это изменило всё до неузнаваемости.

Создатель выставки Анастасия Вепрева: "Я хотела, чтобы люди задумались о том, к чему мы движемся и о том, что люди сами ответственны за сохранение нашей истории, за наше будущее. В этом мой основной посыл — думать о том, что мы делаем и как это отразиться на нашем будущем".