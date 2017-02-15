Как научить дошкольника основам здорового образа жизни? Своими секретами педмастерства делятся специалисты дошкольных учреждений Мурманска и области

Анастасия Русинова.



Как научить самых маленьких основам здорового образа жизни? Секреты педагогического мастерства от специалистов дошкольных учреждений региона. Сегодня - второй день марафона. Тема - "Современные подходы к организации физкультурно-оздоровительной деятельности". Встреча - на базе областной детско-юношеской библиотеки. Участников всего около двухсот. Это воспитатели, психологи, логопеды, музыкальные работники. Одни преподают малышам современные танцы, другие - элементы самомассажа.

Заведующая отделом педагогического общения Мурманской областной детско-юношеской библиотеки Галина Ощепкова: "Мы хотим, чтобы было как можно меньше теории и была практика, люди чему-то друг у друга поучились, и передали свой опыт. Показали себя, поэтому девиз, призыв нашего марафона - участвуй, заявляй о себе и будь успешным!"