В Мурманском областном художественном музее открылся передвижной выставочный проект "Я творю. Я путешествую налегке"

Елена Сивонен.

"Я творю. Я путешествую налегке". В областном художественном музее - передвижной выставочный проект. Совместный - с Северо-Норвежским союзом ремесленников. Авторы - художники двух стран. Творят в направлении современного декоративно-прикладного искусства. Работы из материалов, традиционных для Баренцрегиона. Это оленьи рога, береста, кость, рыбья чешуя и дерево. Есть также экспонаты из переработанных материалов. Впервые выставка прошла в Архангельске. В Мурманске до 19-го марта. После экспозицию откроют в Тромсё.

Представитель Северо-Норвежского союза ремесленников Сигрид Бьёрбэк: "Проект - это не только выставка. Это и проведение семинаров, и совместные поездки. Мы надеемся, что этот проект позволит познакомить поближе ремесленников двух стран, и они смогут наладить отношения друг с другом".