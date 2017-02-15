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15.02.2017 09:20

В Мурманском областном художественном музее открылся передвижной выставочный проект "Я творю. Я путешествую налегке"

Елена Сивонен.

"Я творю. Я путешествую налегке". В областном художественном музее - передвижной выставочный проект. Совместный - с Северо-Норвежским союзом ремесленников. Авторы - художники двух стран. Творят в направлении современного декоративно-прикладного искусства. Работы из материалов, традиционных для Баренцрегиона. Это оленьи рога, береста, кость, рыбья чешуя и дерево. Есть также экспонаты из переработанных материалов. Впервые выставка прошла в Архангельске. В Мурманске до 19-го марта. После экспозицию откроют в Тромсё.
Представитель Северо-Норвежского союза ремесленников Сигрид Бьёрбэк: "Проект - это не только выставка. Это и проведение семинаров, и совместные поездки. Мы надеемся, что этот проект позволит познакомить поближе ремесленников двух стран, и они смогут наладить отношения друг с другом".
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