Поменять водительские удостоверения теперь можно не только в ГИБДД, но и в многофункциональных центрах "Мои документы"

Илья Комлев.

Поменять водительские удостоверения теперь можно не только в ГИБДД. По направлению работают многофункциональные центры "Мои документы". Для тех, кому новые права нужны в связи со сменой фамилии, истечением срока или утратой старых. Сделать фотографию, заполнить заявление и через 3-5 дней забрать готовый документ можно в удобное время в любом из центров. С понедельника к обмену водительских удостоверений приступили МФЦ Мурманска. А уже сегодня услуга стала доступной и для жителей области.

Заместитель руководителя ГОБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области" Игорь Егоров: "Все МФЦ приобрели различные устройства для фотографирования и также устройства для получения оттиска подписи. Это графические планшеты либо сканеры. Это пришлось приобрести. Но и нам необходимо было доработать информационную систему свою, и наладить связь с ГИБДД".