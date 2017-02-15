Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
15.02.2017 09:12

Поменять водительские удостоверения теперь можно не только в ГИБДД, но и в многофункциональных центрах "Мои документы"

Илья Комлев.

Поменять водительские удостоверения теперь можно не только в ГИБДД. По направлению работают многофункциональные центры "Мои документы". Для тех, кому новые права нужны в связи со сменой фамилии, истечением срока или утратой старых. Сделать фотографию, заполнить заявление и через 3-5 дней забрать готовый документ можно в удобное время в любом из центров. С понедельника к обмену водительских удостоверений приступили МФЦ Мурманска. А уже сегодня услуга стала доступной и для жителей области.
Заместитель руководителя ГОБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области" Игорь Егоров: "Все МФЦ приобрели различные устройства для фотографирования и также устройства для получения оттиска подписи. Это графические планшеты либо сканеры. Это пришлось приобрести. Но и нам необходимо было доработать информационную систему свою, и наладить связь с ГИБДД".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.74
Евро = 61.3
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.