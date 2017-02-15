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15.02.2017 08:57

Международный День книгодарения. Библиотеки Мурманска приняли участие во Всероссийской акции

Яков Осетров.

Международный день книгодарения. Акция - Всероссийская - в ней приняла участие и детская библиотека на Пономарёва, 9 в Мурманске. Ребята передали учреждению литературу, взамен получили приглашение на круиз - виртуальный - путешествие по маршрутам капитана Врунгеля с эстафетами и викторинами. Ну, а собранные книги подарят соседнему детскому саду. Такой обмен должен поддержать интерес к чтению, считают организаторы. Вторая задача акции - сделать так, чтобы в библиотеках было уютно, как дома. В ближайших планах - обновление взрослой читальни на Свердлова-8, а также центрального детского книгохранилища.
Депутат Совета депутатов г. Мурманска Юрий Лимонов: "Сегодня программа реализуется в городе эффективно и библиотеки действительно становятся центрами отдыха и развития для мурманчан".
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