Международный День книгодарения. Библиотеки Мурманска приняли участие во Всероссийской акции

Яков Осетров.

Международный день книгодарения. Акция - Всероссийская - в ней приняла участие и детская библиотека на Пономарёва, 9 в Мурманске. Ребята передали учреждению литературу, взамен получили приглашение на круиз - виртуальный - путешествие по маршрутам капитана Врунгеля с эстафетами и викторинами. Ну, а собранные книги подарят соседнему детскому саду. Такой обмен должен поддержать интерес к чтению, считают организаторы. Вторая задача акции - сделать так, чтобы в библиотеках было уютно, как дома. В ближайших планах - обновление взрослой читальни на Свердлова-8, а также центрального детского книгохранилища.

Депутат Совета депутатов г. Мурманска Юрий Лимонов: "Сегодня программа реализуется в городе эффективно и библиотеки действительно становятся центрами отдыха и развития для мурманчан".