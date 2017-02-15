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15.02.2017 08:42

Снеговики-музыканты, снежинки, световые олени, лисы, совы и медведи. В Мурманске начнут демонтаж световых конструкций

Елена Сивонен.

Совсем скоро в областном центре начнут демонтаж световых конструкций. Снеговики-музыканты, снежинки, световые олени, лисы, совы и медведи. 50 композиций радуют глаз мурманчан долгой зимой, создают праздничный настрой. Уже в начале марта и до следующего предновогоднего сезона они переедут на склад. Их сменят летние конструкции. В порядок приведут мишку Тедди, он украшает Семеновское озеро. Распакуют новую детскую площадку. Где конкретно ее установят - пока держат в секрете. Специалисты отмечают бережное отношение мурманчан к игровым и спортивным комплексам, городским скульптурам. Случаев вандализма год от года всё меньше.
Директор муниципального учреждения "Мурманские городские парки и скверы" Александр Накай: "С 12-го года, как мы начали устанавливать те же световые фигуры, они долго простояли, их не ломали. Сломали недавно на Семеновском, но она с 13-го года стояла приличная, никто не трогал, наоборот, люди фотографировались, а так, многие люди относятся бережно".
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