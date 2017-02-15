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15.02.2017 08:35

Ужесточить требования к объектам общепита, реализующим алкоголь. В Мурманске в первом чтении рассмотрели проект закона

Светлана Деменева.

Ужесточить требования к объектам общепита, реализующим алкоголь. Проект закона в первом чтении рассмотрели на заседании комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ. Рекомендовали документ к обсуждению на заседании областной Думы. Дополнительные требования к торговым точкам - сделать обязательными тревожные кнопки и видеонаблюдение. Споры на заседании комитета вызвал законопроект о бизнес-уполномоченном. Этот документ отправили на доработку. Одна из предложенных поправок — принципиальная: кто будет утверждать кандидатуру омбудсмена - областная Дума или губернатор.
Председатель комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ Мурманской областной Думы (фракция ЛДПР) Максим Белов: "Все-таки этот человек определяет взаимодействие - является неким мостиком между бизнесом и властью, а точнее губернатором. И по утверждению, кто все- таки, будет этим связующим звеном - мне кажется, что последним человеком, кто должен поставить подпись под назначением, должен ставить губернатор. По моему мнению, потому что взаимодействие с губернатором - а согласовываться должно С Мурманской областной Думой".
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