"С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать". Традиционный фестиваль солдатской песни в 21 раз собирает боевое братство

Светлана Деменева.

Памяти воинов-интернационалистов посвятили и фестиваль солдатской песни в Оленегорске. В 21 раз участники тех событий собрались, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений, которые были далеко за пределами Родины.

И 28 лет спустя бывшие афганцы прячут слезы. Венки и цветы к памятнику погибшим в той войне - в завершение фестиваля, который тоже стал памятником. Музыкальным. Спасибо, что продолжаете жить - слова благодарности вернувшимся солдатам.

Председатель мурманской региональной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Николай Дмитриенко: "Почему называется "Чтоб памяти нить не прервать?" - это уже не нить, это уже конкретный трос железный. Его ничем не разрубить".

Фестиваль в Оленегорске появился 21 год назад. Став мэром города, вместе с бывшими афганцами такое решение приняла Надежда Максимова. И еще - называть улицу именем погибшего в Афганистане оленегорца Владимира Иванова.

Председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Надежда Максимова: "Горжусь тем, что в моей жизни это событие - оно яркое, оно останется в городе, даже тогда, когда уже и меня не будет. И я счастлива".

Почетный гость фестиваля - группа "Каскад" из Ярославля. Она была создана в 1983. В Афганистане. Песни запрещали - там ведь пелась правда о войне. Состав менялся - но не меняется репертуар. Музыка, которая заставляет вставать зал.

Сколько участников в этом году - затрудняются сказать даже члены жюри. Не все попали в итоговый второй тур. Перед гала-концертом спор шел до часу ночи - кто достоин гран-при?

Член жюри фестиваля солдатской песни "С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать" Михаил Орешета: "Самый ответственный момент у членов жюри, когда они уже никому не нужны - это гала-концерт. Мы сидим и с трепетом ждем, когда будет объявлено гран-при и ждем реакцию зала - совпало или не совпало. Правда".

Жюри не ошиблось и на этот раз. Проникновенное и талантливое исполнение "Баллады о матери" сделало победителем фестиваля Артема Таскаева.

Многим исполнителям вручены дипломы и подарки. За авторскую песню об Афганистане - гитара. Чтобы в кубрике или казарме фестиваль продолжался. И появлялись новые песни, которые обязательно будут исполнены в Оленегорске через год.







