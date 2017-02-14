"Кристоф де Маржери". Первый в мире танкер ледового класса для транспортировки природного газа испытают Арктикой

Илья Комлев.

Первый в мире танкер ледового класса для транспортировки сжиженного природного газа испытают Арктикой. В Мурманск он зашел для пополнения запасов и смены экипажа. Его построили в Южной Корее по заказу Совкомфлота. "Кристоф де Маржери" - первый из серии газовозов для проекта "Ямал СПГ". Это компромисс между необходимостью транспортировки больших объемов газа и особенностями мелководной Обской губы. Несмотря на размеры судна, его лоцманская проводка по Кольскому заливу оказалась делом не сложной.

Заместитель начальника лоцманской службы Мурманского филиала ФГУП "Росморпорт" Дмитрий Чернушкин: "Судно современное. Оснащено тремя азимутальными двигателями, что делает его очень маневренным в своем классе. И буксирное обеспечение при стоянке на рейде, в принципе, не понадобилось для этого судна".

"Кристоф де Маржери" стал родоначальником нового типа судов. Из Мурманска он возьмет курс на Сабетту. Задача первого рейса - испытать судно в разных условиях. По проекту он способен самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 метров.

Начальник лоцманской службы Мурманского филиала ФГУП "Росморпорт" Николай Заренков: "Сейчас будут начинаться дноуглубительные работы. Если посмотреть по схеме согласования - что планируется построить на западном берегу Кольского залива, то там суда просматриваются длиной даже больше, чем данный газовоз. 320, 290 метров будет нормальным явлением".







