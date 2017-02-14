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14.02.2017 18:35

День влюблённых длиною почти в 14 тысяч дней. Секрет простого человеческого счастья от семьи Плюсниных из Мурманска

Яков Осетров.

Сегодня - Всемирный День влюблённых. Хоть это и не российский праздник, он стал поистине всенародным, что, впрочем, объяснимо: ведь любовь - главная ценность на Земле. В этом уверены и супруги  Плюснины из Мурманска, для которых День влюблённых длится уже почти 14 тысяч дней.
У супругов Плюсниных настолько разные корни, что казалось бы - шансов, что их дороги пересекутся, нет. Но вмешался его величество случай, и 38 лет назад швея из Казахстана и паренек из Курганской области  встретились. Николай работал в "Мурманрыброме", поэтому молодые переехали на Север. Думали, ненадолго, но когда стали рождаться дети, желание уехать пропало - ибо начались совсем другие заботы.
Любовь Плюснина: "Я не хочу сказать, что у нас всегда было гладко. Бывало, и ссорились, но дети никогда не видели наши ссоры".
Отец очень много работал. Придет с промысла - и через неделю снова в море. Так почти 40 лет. Но мать всегда выручала надёжная опора - сыновья.
Любовь и Николай Плюснины: "Они могли и отремонтировать, и поменять розетки - всю мужскую работу по дому у меня мальчишки умеют делать".
Эти навыки очень пригодились в жизни. Сейчас оба сына занимаются дизайном интерьеров. Воспитывают собственных детей. У Николая и Любови уже трое внуков.
Николай Плюснин: "Малой - прихожу - уже на руки просится. Пока ему еще 1,5 года. Повзрослеет - там видно будет, научим чему-нибудь".
Научить дедушка с бабушкой могут многому, ведь у них золотые руки. Он освоил искусство плетения великолепных украшений из макраме. Она вяжет, шьёт и вместе с внучкой участвует в выставках Дома ремёсел.
Есть у четы Плюсниных и еще одна семейная традиция: они лепят пельмени. Любовь отвечает за тесто. Николай - за весь процесс.
Пельмени в их доме как ключик к секрету простого человеческого счастья: все дела надо делать с хорошим настроением и главное - вместе. Тогда в семейном очаге всегда будет пылать любовь.
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