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14.02.2017 18:20

В профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Мурманской области пройдет акция «Здоровый образ жизни – это мой выбор»

В соответствии с планом физкультурно-спортивных и организационно-методических мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы с 15 февраля по 28 апреля 2017 года в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования будет проведена региональная акция «Здоровый образ жизни – это мой выбор».

Цель региональной акции «Здоровый образ жизни – это мой выбор» - повышение мотивации студентов к ведению здорового образа жизни, профилактике и коррекции вредных привычек, укрепление взаимосвязи общей культуры со здоровым образом жизни.

К участию в мероприятии приглашаются студенты (творческие группы) всех форм обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Мурманской области.

/Министерство образования и науки Мурманской области/
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