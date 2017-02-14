В канун 28 годовщины вывода советских войск из Афганистана в правительстве Мурманской области состоялся торжественный прием

Анастасия Ярославская.

В канун 28 годовщины вывода советских войск из Афганистана в правительстве сегодня - торжественный прием. На встречу с главой региона пригласили ветеранов-афганцев со всей области. Многие из них - активные общественники, участники программ патриотического воспитания, и каждый готов в любой момент подставить плечо товарищу. Как сегодня не раз звучало - настоящее "боевое братство", знающее цену дружбе. Тон беседе задала Марина Ковтун, сразу обозначив - это не официальная встреча, а разговор по душам, тем более, что большинство из присутствующих здесь не впервые. Она особо подчеркнула - государство должно заботиться о тех, кто выполнял свой боевой долг далеко за пределами Родины.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы 9 февраля встречали нашу корабельную группу в Североморске из Сирии, встречали как победителей, как героев. Особенно четко понимая, какие задачи решали там наши летчики, моряки. За последние годы столько изменилось и столько событий в мире произошло, которые меняют общественное сознание и, в частности, отношение к военным действиям за рубежом. Страна, которая защищает свои интересы, должна защищать их далеко на подходах".

Среди 15 тысяч павших в Афганистане солдат и офицеров - 53 жителя Мурманской области. Воспоминания о некоторых из них теперь в новой книге "Кандалакша помнит своих сыновей". Издание тиражом в 300 экземпляров отпечатали буквально на днях и первый - в подарок губернатору. Встреча - традиционный повод поднять наболевшие вопросы. На этот раз спектр оказался широк - от медицинского обслуживания ветеранов, получивших инвалидность, до возможной финансовой поддержки - общественникам предложено попробовать войти в "реестр поставщиков соцуслуг".

Председатель правления региональной ОО "Российский Союз ветеранов Афганистана" Николай Дмитренко: "Главное, что мы не сидим на месте, шевелимся. Мы только на себе не замыкаемся, т. е. у нас и чеченцы, у нас и сирийцы пошли, и все к нам - пытаемся всех объединить".







