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14.02.2017 17:10

Региональная общественная организация "Радуга" планирует открыть в Мурманске Центр развития детей

Наталия Бурдина.

Центр развития детей планирует открыть в Мурманске региональная общественная организация "Радуга". Место для этого уже есть. Год назад активистам передали помещения бывшего Дома молодежи на Гаджиева. Но все площади простаивают. Об этом сегодня шла речь на встрече главы города с руководством "Радуги".
Халатина-19. Почти 30 лет здесь находится общественная организация "Радуга". Она объединяет более 4 тысяч северян. Проектов у активистов много. Помощь многодетным семьям и инвалидам, защита интересов женщин. Плюс - молодежная секция. Военно-патриотическое воспитание, творческие кружки. Открыта социальная парикмахерская. Список новых инициатив руководитель "Радуги" передала главе города.
Председатель Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов "Радуга" Рита Абдурахманова: "Все настолько удивлены, что вы, как приступили к своей должности, начали посещать и смотреть такие социально ориентированные организации - именно клуб многодетных матерей".
Основная проблема - не хватает помещений. Год назад "Радуге" передали новые. Но переезд пока невозможен. Нужен ремонт.
Член Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов "Радуга" Виктория Пильневич: "Никто нас не освобождает от оплаты за электроэнергию, за коммунальное хозяйство, и даже если мы не пользуемся помещением на Гаджиева-16, потому что оно не приспособлено - там еще ремонт, надо вложиться и сделать это все".
Раньше в этих помещениях находился Дом молодежи. Чтобы привести комнаты в порядок согласно СанПиНам, необходима круглая сумма. У общественников таких денег нет.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Есть помещение, достаточно хорошее помещение, где можно этой организации собирать своих членов, детей, обучать, проводить всевозможные программы. Но это помещение сегодня непригодно для того, чтобы проводить здесь все эти мероприятия, эту проблему мы будем как-то решать".
Открытие нового Центра, уверены активисты, станет большим событием для города. Помимо различных студий для детей и молодежи, там хотят организовать занятия по раннему развитию малышей, в том числе, и для особенных ребят.



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