Слушайте программу "Факты и комментарии" на "Радио России - Мурманск"

Елена Дмитриева.

Наш анонс. Планы учреждений культуры на 2017 год. Об основных мероприятиях и об обновлении материально-технической базы сегодня пойдёт речь в передаче «Факты и комментарии». Участие в ней примет председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.

Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется на «Радио России - Мурманск» сегодня в 13 часов 10 минут.











