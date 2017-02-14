Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
14.02.2017 18:00

Юные снежногорцы познакомились с традициями саамов

Сотрудники Городской библиотеки «Центр – Книга» провели историко-краеведческую экспедицию «Загадочные люди Севера» для воспитанников объединения «Горенка» дома детского творчества «Дриада» г. Снежногорск.

Ребята познакомились с саамским фольклором, услышали о прародителе саамов – олене Мяндаше, невероятных существах – чахкли, нойдах и сейдах, а также о древних саамских приметах. Дети узнали много нового о творчестве и жизни саамских писателей и поэтов. Юные снежногорцы   попытались спеть саамскую песню – йойку, переделать свои имена на саамский лад и разгадать саамские загадки, а после музыкальной паузы все с огромным удовольствием посмотрели фильм «348 секунд о саамах».

/Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск/
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.06
Евро = 61.77
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.