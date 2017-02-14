Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
14.02.2017 17:00

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска в деятельности медицинских учреждений выявлено нарушение прав инвалидов

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проведена проверка соблюдения социальных прав инвалидов, в том числе на доступную среду.

При изучении Интернет-сайтов медицинских учреждений округа, установлено, что сайты ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер» и ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №4» не обеспечивают в достаточной мере свободный доступ к информации лицам, имеющим ограничение по зрению. В нарушение требований Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на Интернет-ресурсах версия сайта для слабовидящих фактически не доступна для просмотра.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой округа в адрес руководителей медицинских учреждений внесены представления. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры округа.

/Прокуратура Мурманской области/
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.06
Евро = 61.77
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.