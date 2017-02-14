Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска в деятельности медицинских учреждений выявлено нарушение прав инвалидов

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проведена проверка соблюдения социальных прав инвалидов, в том числе на доступную среду.



При изучении Интернет-сайтов медицинских учреждений округа, установлено, что сайты ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер» и ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №4» не обеспечивают в достаточной мере свободный доступ к информации лицам, имеющим ограничение по зрению. В нарушение требований Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на Интернет-ресурсах версия сайта для слабовидящих фактически не доступна для просмотра.



С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой округа в адрес руководителей медицинских учреждений внесены представления. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры округа.



/Прокуратура Мурманской области/



