Берегите автомобиль от пожаров!

За минувшие сутки на пульт дежурной службы "01" поступило одно сообщение о возгорании автомобиля в Кандалакшском районе.



Автолюбители, принимая меры к защите автомобиля от угона, как ни странно забывают о таком факторе опасности, как пожар. Между тем огонь, вырвавшийся наружу, гораздо труднее «поймать», чем поймать угонщика. Заклинивший замок капота, неисправный, а то и отсутствующий в машине огнетушитель — все это не позволяет автолюбителю своевременно потушить начинающийся пожар, и огонь набирает силу. Наличие в автомобиле топлива, обилия пластика, легкогорючего обивочного материала салона, отсутствие на дороге подручных средств тушения — все это приводит к тому, что автомобиль полностью сгорает за 5-10 минут.



Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже - в самом салоне и в редких случаях - в элементах ходовой части от трения, к примеру, когда во время движения заклинивает какой-либо подшипник или колесо. Но при этом загореться неожиданно может как старая отечественная легковушка, так и новая иномарка.



Чтобы такой беды не произошло, огнеборцы настоятельно советуют автомобилистам чаще заглядывать под капот. Причиной возгорания может стать утечка топлива и прочих жидкостей. Известны случаи, когда машины загорались от капающего масла или даже тосола. Что характерно, зимой автомобильных пожаров из-за утечки топлива фиксируется значительно больше, чем летом.



В морозы некоторые водители - чаще грузовиков - укутывают мотор кошмой, чтобы он не так быстро остывал. Таким образом, тратится меньше топлива на прогрев двигателя. Но по правилам пожарной безопасности - так делать нельзя. Одеяло, будь оно даже из негорючего материала, может сыграть злую шутку: ткань, соприкоснувшись с мотором, нагревается и рано или поздно начнет дымить. Кроме того, велика вероятность, что кошма со временем может напитаться парами бензина, и тогда она уж точно вспыхнет вместе с автомобилем. Поэтому советую утеплять не мотор, а внутреннюю сторону крышки капота с помощью специальных теплоизоляционных материалов.



Часто машины горят из-за электронагревателей, используемых водителями для предпускового прогрева двигателя. Некоторые «умельцы» используют самодельные приборы, что, конечно, недопустимо. У самоделок может оказаться обычный шнур от комнатного удлинителя, у которого в морозы трескается изоляция, и это рано или поздно приводит к короткому замыканию, а затем пожару. Некоторые водители используют нагреватели большой мощности, чтобы мотор быстрее прогрелся. Однако это тоже чревато перегревом и возникновением пожара.



Настоятельно не рекомендуется заводить мотор с помощью паяльной лампы, которой греют картер двигателя либо прогревают воздух перед карбюратором, чтобы облегчить пуск двигателя. Пары бензина при этом могут очень легко воспламениться.



Кроме того, не стоит забывать и о традиционной причине возгорания автомобиля - неисправность электропроводки. Например, она воспламеняется из-за неправильной установки магнитолы или сигнализации.



Непотушенная сигарета в салоне машины также опасна. Не стоит расслабляться и тем, кто ездит на газе. Регулярно обследуйте газовое оборудование.



Если пожар в автомобиле все-таки произошел, постарайтесь его потушить подручными средствами до прибытия пожарных - огнетушителем, плотной тканью, землей, песком. Но помните, если потушить пламя не удается, безопаснее будет отойти подальше, так как может взорваться топливный бак или газовый баллон.



Постарайтесь откатить горящий автомобиль подальше от других машин. Опасно приступать к тушению пожара, если вы находитесь в одежде, пропитанной парами топлива либо испачканной мазутом, а также, если руки смочены бензином. В этом случае не садитесь в горящий автомобиль, и не пытайтесь его завести!



Главное управление МЧС России по Мурманской области напоминает о том, что автомобиль – это средство повышенной опасности не только на дорогах, но и с точки зрения пожарной безопасности. Соблюдайте правила! Берегите себя и свое имущество. При возникновении пожара звонить по телефону «01», или с мобильного телефона – «101».



/МЧС России по Мурманской области/