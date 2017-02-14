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14.02.2017 15:45

В Мурманске из незаконного оборота изъято более 30 литров спиртосодержащей продукции

В полицию Мурманска поступила информация от горожан о том, что в нескольких торговых точках Октябрьского и Первомайского округов осуществляется розничная торговля алкогольной продукцией с нарушением законодательства, в том числе незаконная продажа спиртного в ночное время без соответствующей лицензии и сопроводительных документов. Полицейские по обращениям граждан провели проверку данных адресов.
В ходе  рейда сотрудники отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области установили  факты  нахождения в  обороте алкогольной  продукции без сопроводительных документов - у предпринимателей отсутствовала лицензия  на право реализации  алкогольной  продукции. Кроме того, в одной из  точек был установлен факт нахождения в обороте спиртосодержащей непищевой продукции типа «Боярышник».
Кроме торговли спиртосодержащей жидкости без документов, стражи правопорядка установили, что в обеих торговых точках происходит продажа спиртного в ночное время после 21:00. Нелегальная торговля спиртным была приостановлена. Всего из двух торговых заведений было изъято более 30 литров спиртосодержащей продукции.
В отношении предпринимателей, которые осуществляли деятельность  в данных торговых точках, возбуждены дела об административных правонарушениях по различным статьям КоАП РФ. В настоящий момент проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Стоит отметить, что санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа с конфискацией продукции.
Полиция Мурманской области обращается к гражданам с просьбой сообщать о незаконной торговле спиртосодержащей  продукцией по телефону 02. Все поступающие сообщения будут проверены.

/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /
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