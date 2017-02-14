Прогноз погоды на завтра

По акватории северных морей с востока на запад продолжают быстро перемещаться активные циклоны. Ближайшей ночью кратковременный снег и понижение температуры обеспечит в Мурманской области один из них, уходящий на восток. А днем небольшой снег и рост температуры спровоцирует уже следующий циклон, приближающийся с северо-запада.



Днем в Мурманской области

Облачно с прояснениями, местами снег, гололедица. Температура воздуха -2…-7°. Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный, 5-10 м/с, порывистый.



Центр Фобос



