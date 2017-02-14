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14.02.2017 15:15

Определены пункты отпуска льготных лекарственных препаратов в городе Мурманске в 2017 году

Для обеспечения льготных категорий граждан Мурманской области лекарственными препаратами бесплатно или со скидкой по рецептам врача в 2017 году Министерством здравоохранения Мурманской области в соответствии с федеральным законодательством проведена закупка необходимых лекарственных препаратов и медицинских изделий. По результатам проведенных торгов заключены Государственные контракты, в рамках которых исполнитель Государственного контракта обязан организовать отпуск бесплатных лекарственных препаратов отдельным категориям граждан в собственных или привлеченных на договорной основе аптечных организациях. Указанные аптечные организации имеют лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения - розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения.
Указанное прикрепление пациентов к пунктам отпуска сделано с целью оптимизации лекарственного обеспечения граждан. Например, специалисты аптечного учреждения контролируют запас лекарственных препаратов в аптеке, ориентируясь на потребность конкретной поликлиники, в том числе, учитывается профиль медицинского учреждения. Налаженное взаимодействие между сотрудниками аптеки и врачами прикрепленной медицинской организации позволяет оперативнее решать любые возникающие проблемы, например, переоформление рецептов. Однако, в случае необходимости получить необходимый лекарственный препарат пациент может в любой аптечной организации, указанной в таблице, независимо от медицинской организации, выписавшей рецепт.

/ Министерство здравоохранения Мурманской области /
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