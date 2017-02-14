В Кольском районе в рамках Всероссийского Дня зимних видов спорта определили «Царя горы»

12 февраля 2017 года по всей России прошли мероприятия Всероссийского Дня зимних видов спорта, посвящённого 3-ей годовщине со дня открытия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014г. в г. Сочи.

В этот день в разных городах нашей страны проходили соревнования и массовые физкультурные мероприятия, популяризирующие самые разные зимние виды спорта: хоккей, бег на коньках, фигурное катание, сноуборд и, конечно, лыжи!

Детско-юношеская спортивная школа Кольского района отметила День зимних видов спорта необычной лыжной гонкой под названием «Царь горы».

Образцом для этого старта послужил финальный подъём в гору Альпе де Чермис на престижнейшей лыжной многодневке Тур де Ски.

Сначала спортсмены должны были пробежать гладкую гонку. Затем, по итогам первого забега лучшие лыжники стартовали в горнолыжный подъём.

Соревнования получились необычайно зрелищными и увлекательными. Титул «Царь горы» в итоге достался Даниилу Анисимову, быстрее всех преодолевшему подъём в гору.



/ Администрация Кольского района /