Прокурор Мурманской области Василий Щербаков провел проверку в ФКУ ИК-16 УФСИН России по Мурманской области

Сегодня прокурор Мурманской области Василий Щербаков провел выездную проверку соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в ФКУ ИК-16 УФСИН России по Мурманской области.



В сопровождении руководства регионального УФСИН прокурор области проверил условия отбывания наказания, организацию питания осужденных, столовую, пищеблок, а также жилые корпуса центров исправления осуждённых. Особое внимание было уделено вопросам противопожарной безопасности на производстве, условиям работы трудоустроенных осуждённых в центре трудовой адаптации.



В ходе проверки выявлены нарушения требований материально-бытового и санитарно-гигиенического обеспечения осужденных. В целях их устранения будут применены меры прокурорского реагирования.



Соблюдение законодательства в данной сфере находится под постоянным надзором прокуратуры.





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