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14.02.2017 14:30

Продолжается прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технического творчества «Юные техники XXI века»

С 8 по 20 февраля 2017 года осуществляется прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса научно-технического творчества «Юные техники XXI века».
Конкурс проводится Министерством образования и науки Мурманской области в целях популяризации инженерных специальностей среди детей и молодёжи, а также развития научно-технического творчества обучающихся.
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся государственных и негосударственных образовательных организаций основного общего, среднего (полного) общего,  дополнительного образования, студенты среднего профессионального образования.
Возраст участников Конкурса – 14-18 лет.
Проведение Конкурса проходит по следующим номинациям:
    «Техническое моделирование» (2 участника);
    «Техническое конструирование» (2 участника);
    «Радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, робототехника» (2 участника);
    «Научные исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии» (2 участника);
    «Мультимедийные технологии» (1 участник);
    «Программирование и вычислительная техника» (1 участник);
    «Астрономия и космонавтика» (1 участник);
    «Видеофильм» (1 участник).

Конкурсные работы направляются до 20 февраля 2017 года в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

/ ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" /
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