Продолжается прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технического творчества «Юные техники XXI века»

С 8 по 20 февраля 2017 года осуществляется прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса научно-технического творчества «Юные техники XXI века».

Конкурс проводится Министерством образования и науки Мурманской области в целях популяризации инженерных специальностей среди детей и молодёжи, а также развития научно-технического творчества обучающихся.

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся государственных и негосударственных образовательных организаций основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования, студенты среднего профессионального образования.

Возраст участников Конкурса – 14-18 лет.

Проведение Конкурса проходит по следующим номинациям:

«Техническое моделирование» (2 участника);

«Техническое конструирование» (2 участника);

«Радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, робототехника» (2 участника);

«Научные исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии» (2 участника);

«Мультимедийные технологии» (1 участник);

«Программирование и вычислительная техника» (1 участник);

«Астрономия и космонавтика» (1 участник);

«Видеофильм» (1 участник).



Конкурсные работы направляются до 20 февраля 2017 года в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

/ ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" /