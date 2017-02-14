Необычная акция ГИБДД. Сотрудники полиции подарили водителям "валентинки"

Кирилл Коган.

Сердце и Ангел раздали прохожим "валентинки" и памятки о правилах дорожного движения. Сегодня в центре Мурманска прошла необычная акция ГИБДД, приуроченная ко Дню влюбленных. Инспекторы, вместе с ростовыми куклами, еще раз напомнили пешеходам о безопасности. Простые правила надо знать и соблюдать с детства. Переходить улицу следует только на разрешающий сигнал светофора и использовать одежду со светоотражающими элементами.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по г. Мурманску Инна Башмакова: "Сегодня на территории г. Мурманска зафиксировано ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу без светоотражающих элементов. Хотелось бы обратить внимание, что не смотря на то, светло или темно на улице, надо обязательно использовать светоотражающие элементы".

По статистике, только с начала этого года, в столице Заполярья произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. 1 человек погиб, еще 8 пострадало. Причем в трех случаях, в наездах, оказались виноваты сами прохожие.





