В Мурманске прошла встреча председателя областной Думы и главы областного центра

Анастасия Ярославская.

Председатель областной Думы и глава Мурманска сегодня "сверяли часы". Первая официальная встреча, хотя, разумеется, Сергей Дубовой и Дмитрий Филиппов уже знакомы. Впереди много задач, важно наладить тесное взаимодействие, чтобы избежать сбоев и непонимания. С этого года в стране стартует ряд крупнейших партийных проектов. В частности, на встрече сегодня подробно остановились на программе "Городская среда". Федеральный бюджет выделяет на нее 20 млрд, из них 115 млн Мурманской области уже подтверждены на условиях софинансирования. Словом, вопросов общих много, в том числе касаемо законотворческой деятельности - по каждому из направлений Сергей Дубовой и Дмитрий Филиппов договорились работать "рука об руку".

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Я думаю, что наша встреча - она поможет нормальному сотрудничеству в области законодательства. Потому что Мурманская областная Дума и горсовет Мурманска, а он представляет половину населения Мурманской области, поэтому в вопросах разработки каких-то законодательных инициатив, которые будет предлагать горсовет Мурманска, мы готовы выносить на заседания Мурманской областной Думы. И принимать нормативные документы, которые нормально работали бы не только для жителей Мурманска, а и для всей Мурманской области".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Что касается проекта "Городская среда", действительно, к 100-летию город подготовился очень сильно и очень много парков, скверов было создано и людям это нравится. Но мы не собираемся на этом останавливаться и благодаря федеральной программе, партийной программе - мы готовы продолжать эту работу. Что же касается общественных пространств - здесь у нас есть ряд проектов, которые мы готовы в 17 году внедрять, и под эти проекты уже заложены в бюджет средства".







