Самым активным участникам Всероссийской сельскохозяйственной переписи вручили ведомственные награды Федеральной службы статистики

Светлана Деменева.

В Мурманскстате сегодня отметили лучших и активных участников Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Переписчикам, сотрудникам муниципалитетов вручены ведомственные награды Федеральной службы статистики. Знаки отличия - медали. Всероссийская сельхозперепись прошла с 1 июля по 15 августа 2016 года. В нашем регионе все было без сбоев, организованно, включая труднодоступные территории.

Руководитель Мурманскстата Вячеслав Морозов: " В Мурманской области отказов от участия в переписи не было. В отличие от других субъектов РФ. Подавляющее число было переписано методом опроса респондентов в регионе. Летом прошлого года переписчики обошли 9, 5 тысяч личных подсобных хозяйств - в том числе 2,5 тысячи в сельской местности".

Без взаимодействия сотрудников Мурманскатста, и различных государственных ведомств - такая успешная кампания была бы невозможна. Это касается муниципалитетов, службы Госрегистрации и картографии, правительства региона. Первому заместителю губернатора Мурманской области Алексею Тюкавину так же вручена награда. А он, в свою очередь, отметил работу СМИ. Без большой информационной компании провести перепись было бы трудно.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Сельхозперепись активно освещали областные и районные СМИ. Наиболее систематически и обширно - ГТРК "Мурман". Благодаря работе СМИ все участники этого масштабного статистического наблюдения были в курсе новостей о ходе переписи. Люди знали - когда к ним придет переписчик, как он выглядит, о чем спросит".









