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14.02.2017 13:40

В Мурманск из служебной командировки на Северный Кавказ вернулась оперативная группа полиции

Анастасия Ярославская.

Из служебной командировки на Северный Кавказ домой вернулась оперативная группа полиции. 35 сотрудников несли службу в Ингушетии полгода. Как это принято говорить - обеспечивали охрану правопорядка. Сразу по возвращении командир группы подчеркнул - служили достойно, сработали профессионально, замечаний и нарушений не допущено. В Мурманске - торжественная встреча. На перроне не только родные и близкие, но и руководство УМВД. Генерал Баталов лично поздравил с возвращением.
Начальник управления МВД России по Мурманской области Игорь Баталов: "Я вас поздравляю с успешным решением боевых задач, которые были поставлены перед вами в Северо-Кавказском регионе. И возвращением домой"
Командир оперативной группы УМВД России по Мурманской области Роман Коваль: "Я считаю важным, что все вернулись домой живыми, здоровыми. Это была моя основная задача в служебной командировке. Ну, а поставленные служебно-боевые задачи УМВД России по Мурманской области держит марку, я думаю, на протяжении многих лет на территории Северо-Кавказского региона".
Марку удержали, честь субъекта не посрамили. Некоторые в такой командировке оказались впервые, но как подчеркивают отцы-командиры, и у новичков готовность к выполнению задач традиционно была стопроцентной. До этого каждый прошел обучение. Команда - вольно. После торжественного построения полицейский, наконец, смогли обнять родных.


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