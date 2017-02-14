Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в областном центре

13 февраля 2017 года в 20 часов 22 минуты на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в здании по адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39. В результате пожара столярная мастерская и склад сгорели полностью на площади 100 м. кв., произошло обрушение кровли. На месте пожара работало три пожарно-спасательных подразделения (26 человек личного состава и 8 единиц техники). Причины пожара устанавливаются.



Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»



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