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14.02.2017 14:00

В Мурманской области сотрудники полиции продолжают регистрировать Интернет-мошенничества

В отдел полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску обратился 64-летний житель областного центра. Мужчина пояснил, что неизвестный в ходе переписки в сети Интернет под предлогом заработка денежных средств по бонусной программе «Спасибо» одного из банков убедил его сообщить реквизиты своей банковской карты для перечисления дохода. Пенсионер, поверив злоумышленнику, сообщил все персональные данные карты, после чего у него со счета было списано более 37 тысяч рублей.

Еще одним потерпевшим стал 30-летний житель Кировска. Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что в сети Интернет познакомился с девушкой, которая путем общения в социальной сети под предлогом оказания интимных услуг убедила его перевести более 6500 рублей на указанный ею счет в качестве предоплаты. После перевода денег на неизвестный счет страница девушки оказалась заблокирована и переписка прервалась.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /
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